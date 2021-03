( Skript in der ARD-Box unter: https://share.ard-zdf-box.de/s/V0bJoyEze59MXIU )

Anmod: Die Schweizer Regierung hat eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Ab 1. März dürfen alle Geschäfte, Museen und Bibliotheken wieder öffnen. Gleiches gilt für die Außenbereiche von Zoos, botanischen Gärten sowie Sport- und Freizeitanlagen, etwa Fußballplätzen. Dietrich Karl Mäurer:

MoE: Auch wenn ab kommenden Montag die Türen der Schweizer Läden und weiterer Einrichtungen wieder öffnen dürfen, so bleibt man weiter vorsichtig. Es gelten eine Maskenpflicht, Abstandhalten und Kapazitätsbegrenzungen. Gaststätten, Bars und Kneipen bleiben in der Eidgenossenschaft weiterhin geschlossen. Ob Skigebiete öffnen dürfen, entscheiden die Kantone. Momentan sind sie fast überall geöffnet. Im Freien dürfen sich ab März wieder bis zu 15 Personen treffen. Für private Veranstaltungen im Innern gilt die maximale Anzahl von fünf Personen – Kinder mitgezählt. Weiterhin gilt die Pflicht, wenn möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Nach einem Höchststand Anfang November reduzierte sich die Zahl der täglichen Infektionen mit dem Coronavirus kontinuierlich. An den letzten Tagen beobachteten die Behörden jedoch eine Stagnation. Angesichts dessen sprach Gesundheitsminister Alain Berset von einer instabilen Situation. Der Anteil der Mutanten unter den bestätigten Neuinfektionen liege derzeit bei 60 Prozent. Die nun beschlossene Teilöffnung bezeichnete der Minister als ein kalkuliertes Risiko. Mitte März will die Schweizer Regierung über weitere Öffnungsschritte beraten, in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Dietrich Karl Mäurer, Zürich