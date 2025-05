Geldautomat in Knittlingen gesprengt

In Knittlingen im Enzkreis haben Unbekannte am Vatertag einen Geldautomaten gesprengt. Dabei beschädigten sie nach Angaben der Polizei das Haus, in dem sich der Automat befand, erheblich.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Morgen. Demnach sprengten die unbekannten Täter gegen vier Uhr den Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in Knittlingen. Diese befindet sich in einem Wohnhaus. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Die Bankfiliale und das Wohnhaus wurden durch die Explosion beschädigt - die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 700.000 Euro. Das Haus bleibt demnach bewohnbar. Die Täter flüchteten und werden immer noch gesucht. Die Polizei Pforzheim ruft Zeugen auf, sich zu melden. Wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten, ist noch unklar.