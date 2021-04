Eine Leinenpflicht gibt es nur für Hunde, die als gefährlich eingestuft sind. Für alle anderen gilt in vielen Bereichen: Leine los! Zum Beispiel in den meisten Wäldern in Baden-Württemberg. Für manch anderen Spaziergänger kann eine Hundebegegnung schonmal gruselig sein. Wann gehört denn ein Hund an die Leine?