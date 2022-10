Gegen Maskenpflicht: Lebenshilfen schreiben offenen Brief an Lauterbach

Die Lebenshilfen hätten den Eindruck, dass die bisherigen Proteste nicht beim Minister angekommen seien oder er würde sie nicht zur Kenntnis nehmen, heißt es in dem Brief. Die Regelungen des Anfang Oktober in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetzes seien unwürdig und diskriminierend. Unter anderem müssen Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten tätig sind, durchgängig eine FFP-2-Maske tragen. Die Lebenshilfen appellieren an Lauterbach, die Vorschrift zu ändern. Sie kritisieren vor allem die starre, am Kalender und nicht an der Gefährdung ausgerichtete Vorschrift und haben bereits Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz eingelegt.