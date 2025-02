Geflügelpest: Ab morgen keine Stallpflicht mehr in Forst und Hambrücken

Für die drei Tier- und Vogelparks in Forst und Hambrücken bedeutet das: Sie müssen ihre Vögel und anderes Geflügel nicht mehr in geschlossenen Ställen halten. Und auch Geflügelausstellungen und Geflügelmärkte sind nach Angaben des Landratsamtes ab morgen wieder in den beiden Gemeinden erlaubt. Grund dafür ist demnach, dass bei bisherigen Untersuchungen keine Fälle von Geflügelpest mehr nachgewiesen wurden. Bisher deshalb, weil das Geflügel jeweils zweimal getestet werden muss. In Forst ist das der Mitteilung zufolge bereits passiert. Die beiden Tierparks dort öffnen dementsprechend morgen wieder für Besucher. In Hambrücken steht die zweite Testung laut dem Veterinäramt noch aus. Deswegen bleiben zumindest Teile des Tierparks in Hambrücken vorerst noch geschlossen.