Gastronomie leidet unter Mehrwertsteuer

Seit dem Jahreswechsel gilt für Restaurants wieder eine Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Die meisten Betriebe in Baden-Württemberg mussten deshalb direkt die Preise erhöhen, jedes Dritte Unternehmen befürchtet, 2024 Verluste zu machen.

Die Gastronomie in Baden-Württemberg stellt sich auf schwierige Zeiten ein. Der Landgasthof Hirsch in Bebenhausen beispielsweise hatte bereits in der Corona Pandemie Schwierigkeiten, den Besitzer gewechselt und jetzt mit der Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer den nächsten Rückschlag zu verkraften.

Die Krone, eine Pizzeria in Stuttgart hat sich dagegen entschieden, die Mehrwertsteuer an die Gäste weiterzugeben. Eine Pizza für 15 -16 Euro, für Geschäftsführer Giovanni Brunetti ist das für seine Gäste einfach zu teuer. Seinen Mittagstisch hat er lediglich um 50 Cent erhöht.