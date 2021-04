Religiöses Leben in der Pandemie

Religiöses Leben in der Pandemie Ramadan hat begonnen - Muslime begehen Fastenmonat trotz Corona

Am Dienstag hat der Ramadan begonnen. Viele Muslime essen und trinken tagsüber - vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung - nichts. Auch für die Muslime in Deutschland ist es das zweite Jahr, in dem sie die Fastenzeit unter Pandemie-Bedingungen begehen. Vieles ist, anders als gewohnt, stark eingeschränkt. Eindrücke von Muslimen aus Stuttgart.