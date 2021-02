per Mail teilen

Darf es, oder muss es sogar besondere Regeln für diejenigen geben, die gegen Covid 19 geimpft sind? Diese Frage heißt es beim Ethikrat, werde spätestens seit dem Start des Impfprogramms kontrovers geführt. Konkret geht es laut Ethikrat zum Beispiel darum, ob die geltenden Freiheitbeschränkungen zurückgenommen werden sollen, auch der Zugang zu Waren oder Dienstleistungen privater Anbieter spiele dabei eine Rolle. Das Thema treibe die Öffentlichkeit und die Politik um, sagte die Vorsitzende des Ethikrates Alena Buyx, dem ARD Hauptstadtstudio. Um gemeinsam durch die derzeit schwierige Zeit zu kommen sei es wichtig, dass Menschen verstehen, was vor sich geht. Dazu gehöre nicht nur das Verstehen von medizinischen Fakten, auch schwierige ethische und rechtliche Fragen seien abzuwägen. Buyx betonte, der Ethikrat wolle zu mehr Transparenz in der Diskussion beitragen. Mehrere Politiker hatten sich in der Debatte um Impfprivilegien geäußert. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach etwa sagte, die Diskussion mache derzeit keinen Sinn unter anderem deswegen, weil der breite Zugang zum Impfstoff fehle. Zudem sei nicht klar, ob Geimpfte das Corona-Virus weiterverbreiten. Außenminister Maas dagegen hatte gefordert, Geimpften früher als anderen den Besuch etwa von Restaurants zu erlauben.