Der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Affäre um den Expo-Pavillon in Dubai kommt heute zu seiner ersten öffentlichen Sitzung zusammen. Als Zeugen sind Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und ihr Vorgänger Nils Schmid geladen. Knut Bauer: Der Untersuchungsausschuss soll klären, warum die Kosten für das geplante Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai von knapp drei Millionen auf mehr als 15 Millionen Euro gestiegen sind. Und weshalb das Land entgegen der ursprünglichen Intention Vertrags-Partner geworden ist und nun für die Mehr-Kosten einstehen muss. Für die Weltausstellung war eigens eine Projektgesellschaft gegründet worden, die den Pavillon mit Geldern aus der Wirtschaft finanzieren wollte. Mangels Sponsoren musste jedoch das Land einspringen. Laut Regierungsbericht für den Untersuchungsausschuss, der dem SWR vorliegt, hat ein Generalbevollmächtigter des Landes trotz rechtlicher Bedenken des Bundeswirtschaftsministeriums in Dubai den Pavillon-Vertrag unterzeichnet. Die Oppositionsparteien SPD und FDP sprechen von fatalen Fehlern, die man aufklären müsse.