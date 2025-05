Die Verbraucherschutzorganisation foodwatch fordert, die Anzahl der Milchkühe in Deutschland zu halbieren. Das steht in einem heute vorgestellten Report, der vor allem dem Lobby-Verband „Initiative Milch“ Greenwashing vorwirft. Martin Thiel

Die Milchbranche rechnet ihre Klimabilanz schön, das Tierleid wird durch vermeintliche Klimaschutzbemühungen vergrößert, und die Initiative Milch versucht mit irreführender Werbung die Missstände zu vertuschen. Das sind im Kern die Vorwürfe von foodwatch im sogenannten Milchmärchenreport 2024.

In Wahrheit so die Verbraucherschützer seien die Emissionen der Tierhaltung in Deutschland dreimal höher als von der Milchlobby in einer aufwendigen PR-Kampagne suggeriert. Das bestätigen auch Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Sie unterstützen die Forderung die Milchproduktion umzuwandeln. Durch eine Umstellung der Milchwirtschaft könnten rund 10% der gesamten deutschen klimaschädliche Treibhausgas-Emissionen reduziert werden so Foodwatch. Weideflächen müssten renaturiert und mehr pflanzliche Milchalternativen konsumiert werden.

Die Initiative Milch die von Molkereien und Milchbäuerinnen getragen wird. widerspricht den Klimaherausforderungen nicht fordert aber ihrerseits einen sachlichen Dialog und betont viel für den Klimaschutz zu tun.

MT ARD Kompetenzcenter Klima