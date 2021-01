Der Flughafen Madrid hat am Abend damit begonnen, seinen Betrieb wieder aufzunehmen. Nach dem heftigen Wintereinbruch war Spaniens größter Flughafen am Freitag geschlossen worden.

Eine Katastrophenschutz-Einheit des Militärs hat zwei Bahnen vom Schnee befreit. Nun sollen zunächst nur Flugzeuge starten können, sagte Spaniens Verkehrsminister Ábalos. Der Flughafen werde schrittweise wieder in Betrieb gehen. Etwa 600 Passagiere waren am Airport gestrandet. Viele derjenigen, die einen Corona-Test für die Einreise in ein anderes Land machen mussten, beklagen sich nun, dass ihr negatives Testergebnis durch die Wartezeit veraltet ist. Ob sie dennoch fliegen können, war am Abend zunächst unklar. Die spanische Regierung versicherte, dass das Flugzeug mit der nächsten Lieferung des Corona-Impfstoffs in jedem Fall landen kann – es wird morgen erwartet. Wenn nicht in Madrid, dann auf dem Flughafen von Vitoria, der Hauptstadt des Baskenlandes, sagte Innenminister Grande-Marlaska. Auch dort halt