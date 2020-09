Lange in Überzahl am Ende ohne Punkte. So lässt sich der Saisonauftakt beim 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden zusammenfassen die erste Chance im Spiel nutzen die Gäste zur Führung. Nach einem Fehler von Lauterns IV Kraus traf Dynamo Kapitän Mai per Kopf in der 18. Minute Kurz vor der Pause sah Dresdens Will nach einem Handspiel die Gelbrote-Karte. Ciftci hatte mit dem anschließenden FS die große Chance zum 1:1 Aber auch nach der Pause tat sich der FCK in Überzahl schwer. Dynamo konnte kaum für Entlastung sorgen, Lautern schaffte es sich klare Torchancen herauszuspielen. Offensiv fehlte den ROTEN TEUFEL die Durchschlagskraft und die Ruhe. Hlouseks hatte in der Nachspielzeit noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Es blieb beim 0:1 und dem Fehlstart des FCK