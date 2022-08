Fachleute warnen vor wirtschaftlichen Auswirkungen des Niedrigwassers am Rhein.

Fachleute warnen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Niedrigwassers am Rhein. Es könnte sich unter anderem auch auf die Industrieproduktion auswirken, gerade in der aktuellen Situation.

Wenn Schiffe nicht voll beladen werden können, müssen sie öfter fahren. Lieferungen kosten dann mehr und dauern länger. Beim Niedrigwasser 2018 sei die Industrieproduktion in der Spitze um eineinhalb Prozent zurückgegangen, sagte eine Experte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Verschärfend komme aber jetzt dazu, dass die Lieferketten ohnehin schon sehr angespannt seien – und die Industrie deswegen schon jetzt weniger produziere. Dazu komme, dass für viele Produktionsketten grundlegende Güter wie Kohle, Rohöl oder chemische Produkte vergleichsweise häufig per Schiff transportiert werden. Der Bundesverband der Binnenschifffahrt weist auch darauf hin, dass wegen der Gaskrise mehr Kohle gefahren werden müsse, es gebe aber nicht mehr Schiffe. Wirtschafts- und Verkehrsministerium wollen Kohle auch per Bahn transportieren lassen. Notfalls müssten diese Transporte per Verordnung Vorrang bekommen.