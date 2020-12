Es war lange hin- und her gegangen, wann genau sich die Kanzlerin und die Länderregierungschefinnen und chefs wieder austauschen würden. Merkel hatte aufs Tempo gedrückt, und jetzt ist klar: am Sonntag Vormittag ab 10 Uhr beginnt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios die gemeinsame Schalte zur Corona-Lage. Über die Ergebnisse wird die Kanzlerin danach gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Söder und Berlins Regierendem Bürgermeister Müller informieren. Ziel: Entscheidungen über einen bundesweiten Lockdown zu treffen. Die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt wieder in die Höhe geschnellt, genau wie Anzahl an Menschen, die durch und mit dem Virus sterben. Einige Bundesländer haben bereits verschärfte Einschnitte beschlossen. In Sachsen schließen am kommendem Montag Schulen und die meisten Geschäfte. In Baden-Württemberg treten schon am Samstag Ausgangsbeschränkungen in Kraft, allerdings mit Ausnahmen. Auch Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben weitere Verschärfungen angekündigt. Lockerungen von Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Silvester wurden zurückgenommen. Bundespräsident Steinmeier mahnt ebenfalls eindringlich. In einer Gesprächsrunde mit Bürgern sagte Steinmeier: die Lage ist bitterernst.

Angela Ulrich, Berlin