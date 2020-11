40 Prozent der Migranten in der EU sind überqualifiziert für den Job, in dem sie gerade arbeiten. Gleichzeitig ist das Armutsrisiko unter Migranten doppelt so hoch wie für Menschen, die in der EU geboren wurden. Investitionen in eine besserre Integration sind Investitionen gegen Radikalisierung, sagt EU Innenkommissarin Ylva Johansson. Heute hat sie einen Aktionsplan für Migranten vorgelegt. Da heißt: Für insgesamt 8 Prozent der Bevölkerung in der EU.