Enthauptungsvideos, Live-Bilder von Anschlagsorten, Terrorpropaganda – all' das soll künftig deutlich schneller als bisher aus dem Internet verschwinden.

Facebook, Youtube und Co. müssen solche Inhalte innerhalb einer Stunde von ihren Plattformen entfernen, wenn sie von der zuständigen Stelle eines EU-Staates dazu aufgefordert werden. Tun sie das nicht, drohen hohe Strafen. Die Löschungen können auch grenzüberschreitend angeordnet werden. Außerdem sollen die Internet-Konzerne selbst gegen die Verbreitung von terroristischen Inhalten auf ihren Seiten vorgehen. Darauf haben sich das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten verständigt. Die Einigung muss jetzt von beiden Seiten auch formell noch angenommen werden.

Die EU-Kommission ist mit dem Kompromiss zufrieden. Das Internet werde sicherer. Was offline illegal sei, müsse auch online verboten sein.

Die Christdemokraten im Europaparlament sprechen von einem wichtigen Instrument im Kampf gegen Terrorismus. Das Internet dürfe nicht i