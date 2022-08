EnBW meldet weitestgehend stabiles Halbjahres-Ergebnis

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW meldet einen leichten Gewinnrückgang im ersten Halbjahr. Trotz großer Schwankungen an den Energiemärkten habe man ein stabiles Ergebnis erzielen können, teilt der Konzern mit.



Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis liegt bei 1,42 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang von knapp 3,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die EnBW erklärt, das weitestgehend stabile Ergebnis liege vor allem an einer positiven Entwicklung bei den erneuerbaren Energien. Hier stehe ein Plus von 43 Prozent. Das habe Belastungen in anderen Bereichen ausgleichen können. Besonders stark ist der Rückgang im Vertriebsgeschäft, mit fast 50 Prozent. Als Grund nennt die EnBW die stark gestiegenen Beschaffungskosten für Strom und Gas. Sie hat gerade erst für Millionen Kunden um rund ein Drittel höhere Preise für Haushaltstrom angekündigt. Im Bereich Netze steht ein Minus von fast 10 Prozent. Vor allem die Kosten für Reservekraftwerke seien gestiegen, so die EnBW, die die Stabilität der Stromnetze gewährleisten sollen. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr auf 27,1 Milliarden Euro gestiegen. Der Konzern hält an seiner Jahresprognose fest und rechnet mit einem um zwei bis sieben Prozent besseren Ergebnis als letztes Jahr. Als Hauptaufgabe sieht die EnBW weiterhin einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze. Katharina Fortenbacher-Jahn, SWR Wirtschaftsredaktion