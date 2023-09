Der Karlsruher Energieversorger EnBW betreibt das größte Schnellladenetz in Deutschland mit momentan 3.400 Ladepunkten. Auf der IAA zeigt der Konzern neue Ladeparks, die in kurzer Zeit und fast barrierefrei E-Autos aufladen. Bis 2030 will die EnBW bundesweit rund 30.000 Schnellladepunkte betreiben. Hierfür verdoppelt das Energieunternehmen seine Investitionen in den Bereich E-Mobilität auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr.