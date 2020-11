Einschätzung: Was will Biden alles verändern?

Unter Joe Biden dürfte sich die Corona-Situation ein wenig verbessern: Er hatte ein großes Konjunkturpaket angekündigt, um die Corona-Folgen zu lindern. Noch am Montag will Biden einen Corona-Expertenrat vorstellen, den er im Januar zur Bewältigung der Krise ins Leben rufen will. Aber was will Biden noch ändern? Sabrina Fritz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion schätzt das im Audio ein.