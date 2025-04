Ein Jahr nach Spatenstich: Eli Lilly in Alzey

Ein Jahr nach dem Spatenstich für die geplante Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Lilly in Alzey verlaufen die Bauarbeiten nach Plan. Das sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem SWR.

Die Arbeiten auf der Baustelle im Gewebegebiet Alzey-Ost gehen nach Auskunft des Unternehmens mit großen Schritten voran. Die Erdarbeiten zur Vorbereitung hätten einige Zeit in Anspruch genommen und seien aber inzwischen beendet. In einer zweiten Phase seien Betonpfeiler in den Boden gebracht worden, sie dienten als Untergrund für die Produktionsanlage. Mit dem Rohbau einiger Gebäude habe man im Dezember gestartet, unter anderem dem der künftigen Energiezentrale. Die Inbetriebnahme des Werks mit rund 1.000 Beschäftigten ist weiter für 2027 geplant. Die Stadt Alzey stellt im Zuge der Lilly-Ansiedlung ein großes Interesse am Standort fest. Die Investitionsbereitschaft sei sehr hoch und es würden regelmäßig Gespräche mit Investoren zu unterschiedlichen Projekten geführt, zuletzt über die Ansiedlung einer Hotelkette sowie über einen Lebensmitteleinzelmarkt. In der Nähe der Lilly-Baustelle hatte vor kurzem die Lufthansa Technik den Neubau eines Logistikzentrums abgeschlossen. Vor einem Jahr hatte der Pharmakonzern Lilly den Spatenstich für das 2,3 Milliarden Euro-Projekt gefeiert, unter anderem mit Bundeskanzler Scholz und Bundesgesundheitsminister Lauterbach.