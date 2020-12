per Mail teilen

Das Jahr 2020 war in Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Deutsche Wetterdienst meldet in seiner Jahresbilanz eine Jahresmitteltemperatur von 10,4 Grad.

Es war sehr sonnenreich – das auslaufende Jahr und es war das Dritte Jahr in Folge, das zu trocken ausgefallen ist. Der Winter war mild, der Sommer geprägt von der langen Hitzewelle im August.

38,6 Grad auf dem Trierer Petrisberg. Rheinland-Pfalz verbucht die höchste Jahrestemperatur und besonders die Region Rheinhessen zeigte ein erhebliches Niederschlagsdefizit.

Baden-Württemberg war mit über 2000 Sonnenstunden die sonnigste Region und was die Niederschläge angeht sogar vergleichsweise nass.

Insgesamt bilanziert der Deutsche Wetterdienst 2020 in Deutschland als das viertsonnigste Jahr seit Messbeginn