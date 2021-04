Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält nichts davon, dem Bund in der Pandemie-Bekämpfung mehr Macht zu geben. So plant es nach Medienberichten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) – sie will dafür offenbar das Infektionsschutzgesetz ändern. Beim Besuch einer Schule in Mainz äußerte sich Dreyer dazu.