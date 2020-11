Baden-Württemberg ist ein Waldland, auf fast 40 Prozent der Fläche stehen Bäume. Aber die Trockenheit der letzten Jahre setzen dem Wald zu. 43 Prozent der Bäume sind bereits schwer geschädigt. Mitte Oktober wirft der SWR einen Blick auf den Wald in Baden-Württemberg. Wie schlimm steht es um ihn? Was kann ihm helfen? Und was bedeutet der Wald für uns alle? mehr...