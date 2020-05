Die Schule geht wieder los (Turkish/German)

Almanya’da Corona salgınından dolayı kapanan okullar kısmen tekrar açılıyor. Rheinland-Pfalz‘da öğrenciler bu konuda ne diyorlar. Videoda izleyebilirsiniz:



Schrittweise öffnen die Schulen in Deutschland nach dem Corona-Lockdown wieder. Was Schüler in Rheinland-Pfalz dazu sagen - seht ihr im Video: