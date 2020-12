Vorschlag für die Mod: Wir haben ein ganz schön schweres Jahr hinter uns. Und damit sind wir nicht allein: Auch für Feldhamster, Störe oder Lemuren war 2020 kein gutes Jahr. Das zeigt eine aktuelle Bilanz des WWF (Sperrfrist). Die Zahl bedrohter Arten liegt demnach auf Rekordniveau. Ursachen sind unter anderem die Zerstörung von Lebensräumen, die Klimakrise und die Überfischung der Meere. Aber wir können gegensteuern - auch das hat das letzte Jahr deutlich gemacht. Ein Rückblick aus Sicht des Artenschutzes von Stefanie Peyk:

Die Internationale Rote Liste ist bedrückend lang. Mittlerweile verbucht sie mehr als 35.000 Tier- und Pflanzenarten als bedroht, klagt Arnulf Köhncke, Artenschutz-Fachmann beim WWF Deutschland.

O-Ton Köhncke 0’12: Im Meer haben wir bedrohte Haie, wir haben bedrohte Störarten, an Land haben wir vor allem bei den Amphibien massives Aussterben durch teilweise Krankheiten, die mit der Klimakrise auch zusammenhängen.

Auch vielen Säugetierarten geht es schlecht. Zu den Verlierern des Jahres zählt der WWF zum Beispiel den Feldhamster.

O-Ton Köhncke, 0’25: Das Problem ist, dass der Feldhamster sehr unter den Folgen der intensiven Landwirtschaft leidet, dass also sein Lebensraum durch uns Menschen so stark schwindet, dass er seit 2020 auf der Internationalen Roten Liste als vom Aussterben bedroht geführt wird. Wir machen uns große Sorgen, dass, wenn das so weitergeht, wir in 30 Jahren keine Feldhamster mehr haben werden.

Anlass zur Sorge sind auch die dramatischen Einbrüche bei den Insekten – im Oktober erneut belegt durch Forschungsarbeiten vom Trauf der Schwäbischen Alb. Die Zahl der Schwebfliegen etwa ist dort innerhalb von 50 Jahren um bis zu 97% zurückgegangen. Wulf Gatter von der Forschungsstation Randecker Maar erklärt sich den Insektenschwund unter anderem so:

Als Jugendlicher bin ich an Waldrändern durch zwei Zentimeter hoch liegende vergiftete Maikäfer marschiert. Heute habe ich Mühe, meinen Enkeln einen einzigen zu zeigen. Inzwischen folgt ein Pestizid auf das andere – vielfach mit Folgen, die weit über das hinausgehen, für was sie geplant waren.

Dabei brauchen wir Menschen eine intakte Natur: Insekten bestäuben unsere Feldfrüchte, Wälder dienen als CO2- und Wasser-Speicher.

Wenn die Naturzerstörung weltweit fortschreitet, könnte es in Zukunft häufiger zu Pandemien kommen – so die Warnung von Fachleuten des Weltbiodiversitätsrats im Herbst. Ökologe Arnulf Köhncke:

O-Ton Köhncke, 0’21: Das liegt daran, dass viele von den neuen Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertreten, und dass wenn der Mensch in Lebensräume vordringt, wo er vorher noch nicht war, dass dann Menschen auf Tiere treffen, die sie vorher nicht getroffen haben, auch die Haustiere der Menschen und dass es so neue Übertragungsmöglichkeiten gibt für Infektionskrankheiten.

Die gute Nachricht: gegensteuern ist möglich – mit konsequentem Natur- und Artenschutz in fernen Ländern, aber auch zu Hause. Baden-Württemberg hat im Sommer ein Gesetz zur Stärkung der Biodiversität verabschiedet – ein Erfolg des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“. Ziele sind zum Beispiel: deutlich weniger Pestizide, mehr Ökolandbau, ein besserer Schutz von Streuobstwiesen. Gerhard Bronner vom Landesnaturschutzverband freut sich darüber.

O-Ton Bronner, 0’16: Die Streuobstwiesen - Heimat von sehr vielen bedrohten Arten, von Wendehals, Spechte, höhlenbrütende Vögel und so weiter – man kann sie nicht mehr ohne weiteres beseitigen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr positives Signal für den Naturschutz.