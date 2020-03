Kanzlerin Merkel hat die Bevölkerung zu "Verzicht und Opfern" im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus aufgerufen. Bund und Länder einigten sich darauf, Treffen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zu verbieten.

Bund und Länder verzichten zwar auf eine bundesweite Ausgangssperre - stattdessen setzen sie auf ein umfangreiches Kontaktverbot. In einer gemeinsamen Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder einigten sie sich darauf, von morgen an Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen zu verbieten. Ausnahmen gibt es für Familien. Schließen müssen u.a. alle Restaurants und Friseure.



"Bitte ziehen Sie alle mit" - appellierte Merkel an die Bevölkerung. Sie forderte die Menschen auf, die beschlossenen Maßnahmen zu beherzigen, denn "unser eigenes Verhalten ist derzeit das wirksamste Mittel", so Merkel, "zeigen Sie Vernunft und Herz."