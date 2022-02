per Mail teilen

Gut das es das IOC gibt: In diesen Tagen freuen wir uns über schöne Bilder von glücklichen Gewinnern bei den Olympischen Winterspielen. Aber wie in einem Spiel wird von den Verantwortlichen getrickst, gelogen und betrogen um den schönen Schein zu wahren. Die Sportler spielen in „ Die heile Welt des Sports“ nur eine Nebenrolle.