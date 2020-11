Wie funktioniert Pflege in Zeiten von Corona?

Die Arbeitsbelastung steigt, wegen der zweiten Corona-Welle drohen Arbeitszeiten von bis zu 60-Wochenstunden. Das hat die niedersächsische Landesregierung gerade wieder beschlossen. In dieser Situation findet das alljährliche Branchentreffen, der Deutsche Pflegetag statt. Zum ersten Mal komplett digital. Ein Jahr vor der Bundestagswahl wollen sich die Bundeskanzlerin und mit Franziska Giffey, Hubertus Heil und Jens Spahn gleich drei Bundesminister zu Wort melden. Die 1,6 Mill. Beschäftigten in deutschen Kliniken, in Altenheimen und ambulanten Pflegediensten werden mehr erwarten als Danksagungen für ihren Einsatz.



Nötig sei ein Signal für bessere Arbeitsbedingungen. Das hatte der Pflegebevollmächtigte der Bundesregieurng, Andreas Westerfellhaus schon im Sommer gefordert. Sonst drohe eine weitere Abwanderung von Personal. Allein für die Pflegeheime würden 120 Tausend zusätzliche Stellen gebraucht, um die Menschen angemessen zu betre