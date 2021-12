Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart über Özdemirs neues Amt als Bundesminister

"Ich glaube, das ist für Menschen mit Migrationshintergrund wichtig. Einerseits, dass wir jemanden haben, der deutlich macht, dass man auch mit nicht-deutscher Herkunft in der Politik an Stimme und Bedeutung gewinnt und auch in der Politik mitgestalten darf. Andererseits finde ich es auch für die Mehrheitsgesellschaft, für die deutsche Gesellschaft, wichtig zu zeigen: Das ist Deutschland im 21. Jahrhundert, Menschen mit Migrationshintergrund sind ganz klar Teil dieser Gesellschaft und sie machen Politik mit. Jetzt eben auch in Berlin."