Debatte im Landtag BW über neue Corona-Verordnung

Der BW Landtag hat am Nachmittag / diskutiert zur Stunde über das CoronaManagement der Landesregierung. SPD und FDP fordern, Sozialminister Lucha von den Grünen die Federführung für das Corona-Management zu entziehen. MP Kretschmann hatte sich bereits für das umstrittene Corona-Management vom letzten Wochenende entschuldigt. Zunächst hatte die Landesregierung beschlossen, 2 G plus gelte ab sofort in der Gastronomie oder beim Besuch von Theater und Kinos. Danach wurden Ausnahmen zugelassen: Keinen zusätzlichen Schnelltest brauchen Menschen mit einer BoosterImpfung. Und: Genesene und Geimpfte nach maximal einem halben Jahr.

Aus der Redaktion Landespolitik Edda Markeli.

Die Erarbeitung der neuen Corona Verordnung sei nicht gut gelaufen, es habe Unstimmigkeiten über die Testpflicht gegeben. So MP Kretschmann in der Debatte. Er bedauere, dass dabei Verwirrung und Verdruss entstanden sei.

Doch die Opposition will sich damit nicht zufriedengeben. SPD-Fraktionschef Stoch wirft der Landesregierung erneut Chaos vor. Sozialminister Lucha sei überfordert und beim Impfen kläglich gescheitert.

// Stoch mahnt eine Impf-Strategie an. Vulnerable Gruppen müssten zuerst drankommen und nicht in der Kälte Schlange stehen.//

Ähnlich heftig die Kritik von FDP-Fraktionschef Rülke. Auch er fordert, dem Gesundheitsminister das Corona-Krisenmanagement zu entziehen.

Dagegen verteidigt der Fraktionschef der CDU, Hagel, die Korrekturen in der Corona-Verordnung. Aber auch er räumt ein: die Kommunikation hätte besser laufen können. Man wolle es künftig besser machen, aber dazu brauche es kein Geschrei aus der Opposition.

Edda Markeli, Stuttgart

