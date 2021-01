per Mail teilen

Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat vor seiner Wahl eine überzeugende Rede gehalten, stellt Berlin-Korrespondent Kilian Pfeffer fest. Doch was macht diese Rede so viel überzeugender als die von Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Kilian Pfeffer hat dafür in seiner Analyse drei Gründe ausgemacht.