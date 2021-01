Darts WM App

Britische Medizinerverbände haben angesichts der extrem angespannten Corona-Situation in Großbritannien vor einer Überlastung des Krankenhauspersonals gewarnt. Die Mainzer Firma Biontech will mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern. Und: Tausende feiern auf illegalen Silvesterpartys in Frankreich Silvester. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...