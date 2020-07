In Rheinland-Pfalz lebt mehr als jedes zehnte Kind in einer auf Hartz-IV-Bezug angewiesenen Familie. In Koblenz ist nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fast jedes fünfte Kind (19,6 Prozent) betroffen. Mit der Aktion "versteckte Engel" hilft die Tafel in Koblenz bedürftigen Kindern. mehr...