Corona - Kanzleramtschef Braun sieht Höhepunkt noch nicht erreicht

Aus Sicht der Bundesregierung gibt es in der Corona-Krise noch keine Entspannung. Kanzleramtsminister Braun geht davon aus, dass der Höhepunkt in Deutschland noch nicht erreicht ist. Uli Hauck Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen steht noch bevor, sagte Kanzleramtsminister Braun der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und deshalb müsse die Regierung jetzt die Bevölkerung auf den schwierigsten Teil der Krise vorbereiten. Außenminister Maas hat angesichts der weltweit anwachsenden Todeszahlen dazu aufgerufen, über Ostern zu Hause zu bleiben. Und auch der bayerische Ministerpräsident Söder warnt in der Bild am Sonntag vor einer schnellen Rückkehr zur Normalität. Dadurch würden ein Rückfall und italienische Verhältnisse riskiert. Kanzleramtsminister Braun spricht sich ebenfalls gegen eine zu frühe Lockerung der Schutzmaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen aus. Nach Ansicht des CDU-Politikers ist der Maßstab für die Fortsetzung oder Lockerung der Beschränkungen, dass sich i