BW und RP: Weihnachtsmärkte 2023 Zwischenbilanz

Die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ziehen eine überwiegend positive Halbzeitbilanz. Allerdings sind wegen des schlechten Wetters mancherorts weniger Besucher gekommen:

Der Regen in den vergangenen Tagen hat vielen Menschen offenbar die Lust auf einen Bummel über den Weihnachtsmarkt vermiest. In Freiburg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mainz und Kaiserslautern verzeichneten die Weihnachtsmarktveranstalter weniger Besucher. Dabei handele es sich nicht um eine generelle Zurückhaltung, sondern das sei eindeutig den Wetter geschuldet, so der Tenor der Veranstalter gegenüber dem SWR. Wenn das Wetter mitspiele, laufe es gut. „Wenn der Regen als Schnee runterkäme, hätten wir einen super Weihnachtsmarkt“, hieß es vom Veranstalter in Ludwigsburg. Vor allem an den Wochenenden waren die Weihnachtsmärkte im Südwesten seit Eröffnung gut besucht. Besucher kommen nicht nur aus der jeweiligen Region, sondern reisen oftmals auch von weiter her oder aus dem Ausland an, etwa Koblenz, Trier, Mannheim und Konstanz verzeichnen viele Touristen unter den Besuchern. Die hohe Inflation scheint die Kauflaune der Besucher nicht zu dämpfen, so die Einschätzung der Veranstalter. Viele Händler berichten sogar, sie hätten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr gesteigert, etwa in Mannheim oder Stuttgart. Für die restlichen Weihnachtsmarkt-Tage hoffen die Veranstalter nun alle auf besseres Wetter. Lena Stadler, SWR-Wirtschaftsredaktion