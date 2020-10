Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Schloss Bellevue 15 Frauen und Männer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Ehrung ging unter anderem an Lisa Federle aus Tübingen sowie Elke Schlegel aus Koblenz.

Die Tübinger Notärztin Lisa Federle wurde für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie geehrt. Die 59-Jährige hatte vor fünf Jahren die bundesweit erste "rollende Arztpraxis" entwickelt, um Geflüchtete in ihren Unterkünften versorgen zu können. Später wurden auch anderen Bedürftigen mit der mobilen Sprechstunde versorgt. "Menschen wie Lisa Federle bilden den Kitt in unserer Gesellschaft - und das nicht nur in Krisenzeiten", lobte das Präsidialamt.

Elke Schlegel aus Koblenz bekam die Auszeichnung für ihre Arbeit mit politisch Verfolgten aus der ehemaligen DDR. Schlegel, die früher in der DDR selbst politisch verfolgt wurde und im Frauenzuchthaus Hoheneck inhaftiert war, besucht heute als Zeitzeugin Schulen, um jungen Menschen zu vermitteln, was das Leben in einer Diktatur bedeutet.

Auszeichnungen auch für Drosten, Levit und Thi Nguyen-Kim

Unter den Geehrten war auch der Pianist Igor Levit, der zu Beginn der Corona-Krise tägliche, aus seinem Wohnzimmer per Internet übertragene "Corona-Hauskonzerte" gestreamt hatte, die von vielen Menschen live verfolgt wurden. Die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wurde dafür geehrt, dass sie einem Millionenpublikum online, im Fernsehen und in Büchern naturwissenschaftliche Themen erklärt - zuletzt widmete sie sich auch ausführlich der Corona-Pandemie.

Ausgezeichnet wurden auch der Virologe Christian Drosten sowie Thomas Hitzlsperger vom VfB Stuttgart, der für sein Projekt "Fußball gegen Homophobie und Sexismus" geehrt wurde.