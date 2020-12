per Mail teilen

Den Inbegriff der Ressourcenverschwendung, so nennt Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Plastiktüte. Deshalb sollen Einkaufstüten aus Plastik verboten werden, ausgenommen sind stabile Mehrwegtüten sowie dünne Plastiktüten für loses Obst, Gemüse oder Fleisch. Sie würden sonst durch aufwendigere Plastikverpackungen ersetzt, so die Ministerin. SPD, Union und Grüne stimmten dem Gesetzentwurf zu, die Linke enthielt sich. Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Bettina Hoffmann sprach allerdings von einem Tropfen auf den heißen Stein. Sie fordert eine Mehrwegstrategie - das heißt auch: Versandboxen und Lebensmittelverpackungen aus Recyclingmaterial und zum Wiederverwenden. Auch für die Umweltschutzorganisation WWF hat das Verbot eher symbolische Wirkung: Nur ein Prozent des Kunststoffverbrauchs in Deutschland entfällt auf Plastiktüten. AfD und FDP stimmten gegen das Verbot. Der AfD-Politiker Andreas Bleck verwies darauf, das bereits deutlich weniger Plastiktüten genutzt werden – d