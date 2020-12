Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat mit ihrer Forderung, Kitas und Grundschulen am 11. Januar zu öffnen, einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Was will sie erreichen? Das fragt sich Anno Knüttgen aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg. mehr...