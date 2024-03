Bosch-Mitarbeiter über die geplanten Proteste am Aktionstag

Bosch war einmal für viele ein Traum als Arbeitgeber. Das hat sich aber ganz massiv verändert. Mittlerweile herrscht bei Bosch dicke Luft, denn der Konzern will in den nächsten Jahren weltweit über 7000 Stellen streichen. Davon alleine in Deutschland im Automobilbereich über 3000. Die meisten davon in Baden-Württemberg.

Der Ärger bei vielen Bosch-Mitarbeitern ist groß. Den Jobabbau wollen sie sich nicht gefallen lassen. Zumal die Verhandlungen über die Bedienungen der Stellenstreichungen, so sagte der Betriebsrat vom Unternehmen einseitig auf Eis gelegt wurden. Damit sich das ändert, die Verhandlungen weiter gehen gibt es Druck. Die Arbeitnehmervertreter aus dem Automobilbereich rufen die Mitarbeiter heute zu einem bundesweiten Protesttag auf. Tausende werden sich wohl beteiligen