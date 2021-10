Bosch investiert weitere 400 Millionen in Chip-Produktion

MoE Bosch investiert 400 Mio Euro in Chip-Produktion

Anmod.-Vorschlag:

Bosch will noch mehr Halbleiter herstellen. Deshalb investiert der Stuttgarter Zulierferkonzern im kommenden Jahr zusätzlich 400 Millionen Euro in die Chip-Produktion:

Text:

Rund 50 Millionen Euro sollen in den Bosch-Standort in Reutlingen fließen. Dort werden 200-Milimeter dünne Halbleiter-Scheiben, sogenannte Wafer hergestellt. Der größte Teil des 400-Millionen-Euro-Budgets wird für einen schnelleren Ausbau der neuen Bosch-Chip-Fabrik in Dresden verwendet. Sie wurde vor vier Monaten eröffnet und gilt als modernste Chipfabrik Europas.

Weitere Millionen sollen nach Malaysia gehen. Dort soll in zwei Jahren ein BochHalbleiter-Testzentrum seinen Betrieb aufnehmen.

Der Stuttgarter Konzern reagiert mit den neuen Investitionen auf den weltweiten Mangel an Halbleitern. Besonders betroffen davon sind momentan Autobauer und Elektronikhersteller.

Bosch-Chef Volker Denner geht davon aus, dass der Bedarf an Halbleitern weiter rasant wachsen wird.

PT WR