Boehringer eröffnet neue Tablettenfabrik

Der Chemie- und Pharmakonzern Boehringer Ingelheim wird am Nachmittag am Standort Ingelheim eine neue Tablettenfabrik eröffnen. Zur Eröffnung wird auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet. Das Unternehmen hat insgesamt 90 Millionen Euro in die neue Fertigungsstätte investiert. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion, Tamara Land:

Ab sofort sollen alle Tabletten, die weltweit neu auf den Markt kommen, zunächst hier hergestellt werden. Ziel ist es, den optimalen Produktionsablauf zu entwickeln, bevor die Tabletten dann an verschiedenen Standorten in die reguläre Produktion gehen. Viel Personal ist dafür nicht nötig: nur 75 Beschäftigte werden in der neuen Fabrik eingesetzt. Das liegt daran, dass die Prozesse weitgehend automatisiert ablaufen. Die Tablettenfabrik ist als sogenannte Smart Factory konzipiert, alle Maschinen und Anlagen sind miteinander vernetzt, die Prozesse steuern sich selbst. Durch die enge Verzahnung mit der Entwicklung sei es möglich, neue Produkte schneller als bisher auf den Markt zu bringen, betont Boehringer, das sei ein Vorteil für das Unternehmen, aber auch für die Patienten. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.