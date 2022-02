BmE Obergföll Botschafterin für Alphabetisierungskurse

Anmod.: Wer nicht richtig lesen und schreiben kann, der hat es im Alltag schwer. Und obwohl es in Baden-Württemberg hunderttausende Menschen gibt, die kaum lesen und schreiben können, spielt das Thema in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Das soll sich ändern – mit Hilfe eines prominenten Namens: Christina Obergföll, erfolgreiche Leichtathletin aus der Ortenau, ehemalige Weltmeisterin im Speerwerfen, ist künftig in Baden-Württemberg als Botschafterin unterwegs. Sie soll Menschen ermuntern, besser lesen und schreiben zu lernen. Heute wurde Obergföll in ihrer neuen Aufgabe vorgestellt und Anno Knüttgen war für uns dabei:

Lesen und schreiben, das kann ja wohl jeder, es gehen ja auch alle zur Schule – das ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Eine Studie hat ergeben: Allein in Baden-Württemberg gibt es etwa 750.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren, die nicht oder nur wenig lesen und schreiben können.

Kaum jemand spricht darüber. Die Betroffenen ohnehin nicht, denn ihnen ist ihr Problem meist sehr unangenehm. An dieser Stelle will jetzt die ehemalige Spitzen-Leichtathlethin Christina Obergföll ansetzen:

O-Ton aus Tabu raus … immer weiter gemacht

Will heißen: Auch wer schon lange aus der Schule raus ist, hat immer noch die Chance, an Lese- und Schreibproblemen zu arbeiten.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen freut sich, mit Obergföll eine so prominente Botschafterin für die Alphabetisierungskampagne gefunden zu haben. Schopper erging es wie vielen, als sie zum ersten Mal mitbekam, wie viele Menschen das Problem betrifft:

O-Ton erstaunt Nachholbedarf… trotzdem Lohn und Brot, Lebensunterhalt

Aber: Sie kommen in der Regel nicht über einfache, unsichere Jobs hinaus. Meist geht es um Menschen, die zwar die Buchstaben kennen, ihren Namen schreiben und einfache Sätze lesen können. Übrigens: Für rund die Hälfte der Betroffenen ist Deutsch die Muttersprache. Probleme haben sie alle mit längeren, komplizierteren Texten.

Und die wird es in der Arbeitswelt weiter geben, aller Digitalisierung zum Trotz, sagt Josef Schrader, Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Im Gegenteil, es würden sogar mehr und mehr Arbeitsanweisungen digital übermittelt:

O-Ton

Um Erwachsenen mit Lese- und Schreibproblemen zu helfen, gibt es in Baden-Württemberg inzwischen ein Netzwerk von acht Grundbildungszentren. Von dort werden Kurse im gesamten Land organisiert – und ein Netzwerk bis hinein in Tafelläden und Kleiderkammern. Dort engagieren sich oft Ehrenamtliche, helfen zum Beispiel bei Behördenpost und ermuntern auch, die Kurse zu besuchen, um sich beim Lesen und Schreiben zu verbessern.

Auch Christina Obergföll sieht sich jetzt als Motivatorin, denkt zum Beispiel daran, Schulen und Grundbildungszentren zu besuchen – um dort mit eigenen Erfahrungen Mut zu machen:

O-Ton

Erwachsene, die ihre Lese- und Schreibkenntnisse verbessern, haben gute Chancen auf bessere Arbeitsplätze. Das versichert auch der Verband Unternehmer Baden-Württemberg, bei dem viele Mitgliedsunternehmen ebenfalls Kurse anbieten.

Alle Kurse sind für Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Allein für die Arbeit der Grundbildungszentren gibt es bis 2024 insgesamt zwei Millionen Euro von der EU, dazu kommen 600.000 Euro vom Land.

Ein Problem wird damit nicht behoben: Dass jedes Jahr schon bis zu 15 Prozent der Schulabgängerinnen und -abgänger nur schlecht lesen und schreiben können. Die Kultusministerin weiß, dass da Nachholbedarf besteht und denkt über mehr Förderangebote nach, womöglich auch in den Ferien.