per Mail teilen

BmE Corona Lage in Frankreich Mittag 12:50 Uhr

Modvorschlag:

Die Bundesregierung will Frankreich heute zum Hochinzidenzgebiet erklären. Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Frankreich?

Obwohl viele Corona-Regeln gelten- z.B. Maskenpflicht, eine nächtliche Ausgangssperre ab 19 Uhr im ganzen Land (seit Mitte Januar) ist die Corona Lage sehr angespannt. Aus Paris Christina Erdkönig :