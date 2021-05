Holger Schulzke ist einer der Menschen, die in Freiburg bei Wind und Wetter an verschiedenen Orten sitzen. Er ist wohnungslos – schon seit rund fünf Jahren. Dabei sei er vorher erfolgreich im Beruf gewesen – habe als Glasmacher im Ausland Glashütten aufgebaut, erzählt er. Doch dann ging es auf einmal schnell abwärts: Er habe den falschen Menschen vertraut – beruflich ging es nicht mehr weiter.

Dann habe ich ein Angebot gekriegt durch einen guten Freund, der hatte eine Wohnungsverwaltung. Ne kleine Wohnung – mit Arbeit sogar. Da ich mehrere Sprachen spreche – und dann hat das aber nicht geklappt. Und dann wollten die mich in so einer Obdachlosenunterkunft unterbringen und dann hab ich gesagt: ne, da gehe ich nicht rein. Da kaufe ich mir lieber einen Schlafsack und gehe auf die Straße. (19 Sek)

Und dort ist er geblieben. An Geld kommt Holger Schulzke durchs Betteln. Andere Arbeit gebe es – bei Baufirmen zum Beispiel. Fair seien die Bedingungen dabei aber nicht:

Man kriegt ja Arbeit, die wollen das gnadenlos ausnutzen. Er fährt nen Porsche und ich bin weiter auf der Straße, soll aber für nen Tausender arbeiten, während die anderen, die er schon jahrelang hat 1.700, 2.000 oder sogar noch mehr bekommen. Das sehe ich nicht ein – warum? Ich mache dieselbe Arbeit, also will ich dasselbe Geld haben. (15 Sek)

Für den 57-Jährigen ist klar: Für Wohnungslose in Freiburg muss sich einiges ändern. Vorschläge hat er gleich mehrere:

Das Erste wäre, vernünftiger Wohnraum – und nicht ein Containerdorf hinstellen, wo nur Terror ist jeden Tag. Wenn man vielleicht sogar Arbeit findet, dann aber nicht schlafen kann, weil immer Terror ist, das funktioniert nicht das Spiel. Zweitens: Eine Wohnung in keine Problemviertel reinstecken, das heißt, ich bin wieder in der alten Szene mit drin. (18 Sek)

Angemessener Wohnraum, Hilfe von Sozialarbeitern, faire Arbeitsbedingungen – Forderungen, die der gelernte Sozialarbeiter Claudius Heidemann teilt. Er leitet die Abteilung für Soziales und Senioren bei der Stadtverwaltung in Freiburg – und kümmert sich damit auch um das Thema Wohnungslosigkeit in der Stadt. Für Claudius Heidemann beginnen die Probleme auf dem Wohnungsmarkt:

Der wesentliche Grund für die hohe und steigende Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit in Freiburg hängt mit dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum zusammen. Und damit, dass es dann in dem Bereich des sozialen Wohnungsbaus einen Verdrängungswettbewerb gibt – dass wohnungslose Menschen aufgrund der Stigmatisierung bei Vermietern noch schlechtere Chancen haben als andere. (26 Sek)

Eine Lösung für das Problem für Claudius Heidemann: mehr gezielte Fördergelder vom Land. Gut findet er, dass es mittlerweile einen „intitutionellen Zugang für die Wohnungs-notfall-hilfe in Freiburg gibt“ – wie er es nennt. Das heißt?

Die Freiburger Stadtbau muss der Wohnungsnotfallhilfe muss der Freiburger Wohnungsnothilfe im Laufe des Jahres fünf Prozent der frei gewordenen Wohnungen bereitstellen. Und das ist das System, mit dem wir mehr Menschen aus dem System rausbekommen. (18 Sek)

So zumindest die Theorie. Für Holger Schulzke bleibt die Wohnungslosigkeit allerdings weiter die Realität – die Maßnahmen, die es von der Stadt aktuell gibt, fangen ihn nicht auf. Was bleibt, ist der Wunsch nach Normalität.

Ich will endlich wieder ein normales Leben führen. Und dann kommt der Rest von alleine. Wenn man aber krampfhaft sucht, dann findet man nicht das, was man will. Wenn es durch Zufall einem begegnet – dann passt es. (13 Sek)