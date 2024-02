Biofach: Warum der Schwerpunkt Außer-Haus-Verpflegung?

Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland essen täglich in Kitas, Schulen oder Kantinen. Seit 2023 gibt es Fördergelder für Küchen, die in Bio-Qualität kochen wollen.

Damit hat die Bundesregierung nun endlich auch sichtbar was dafür getan, ihr Ziel von 30 Prozent Bio zu erreichen. Zu Bio bekannt hatte sie sich schon vor 20 Jahren mit dem Programm „Bio kann jeder“ für Kitas und Schulen. – Derzeit liegt der Anteil der Außer-Haus-Verpflegung mit Bio-Produkten aber bei nicht mal zwei Prozent. Jetzt mit den neuen Möglichkeiten, ist nun endlich etwas vom nötigen Rückenwind da. Auf der Biofach präsentieren Hersteller wie Byodo Naturkost nicht nur ihre Produkte für den Einzelhandel, sondern bieten Profiküchen auch große Gebinde an. Und auf dem parallel stattfindenden Kongress geht es darüber hinaus konkret darum, wie sich der Markt der Außer-Haus-Verpflegung speziell mit regionalen Produzenten entwickeln lässt.