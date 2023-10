Bildungsurlaub: Was muss ich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württembreg beachten?

In mehrfacher Hinsicht etwas Neues kennenlernen und sich abseits von Wohn- und Arbeitsort fortbilden: Das ist Bildungsurlaub, und der Arbeitgeber zahlt weiterhin Lohn beziehungsweise Gehalt. Was möglich ist, kann jedes Bundesland für sich festlegen. Wer in Bayern oder Sachsen wohnt, hat Pech gehabt, denn er bekommt keinen Bildungsurlaub. Was in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz möglich ist, erklärt Britta Schön, Rechtsexpertin beim Geldratgeber "Finanztip", im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

Bildungsurlaub, Arbeiten, Arbeitnehmerrechte, Wirtschaft, Fortbildung, Urlaub, Lohnfortzahlung, Arbeitsrecht, Wissen, Lernen, Erwachsenenbildung

