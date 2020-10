per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig, SPD, hat nur im äußersten Notfall vor, Schulen komplett zu schließen. Das oberste Ziel sei es, dass die Schulen so lange wie nur möglich im Präsenzunterricht blieben, sagte Hubig im SWR. „Wir gucken uns das Geschehen in den Schulen sehr genau an“, versicherte die Ministerin. Vor den Herbstferien sei nur ein „sehr sehr geringer Anteil“ an Schülern und Lehrkräften infiziert gewesen. Jetzt werde man weitere Maßnahmen ergreifen, „regional angepasst vor Ort“. Im Zweifelsfall müsse es außerhalb der Schulen „mehr Beschränkungen“ geben, damit die Schulen offen bleiben könnten, forderte Hubig.