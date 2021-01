Die Wissenschaft hat wieder das Sagen, das sei ein irgendwie befreiendes Gefühl, meint Dr. Anthony Fauci, der bekannte und beliebte Immunologe. Von Donald Trump an den Rand gedrängt, hat ihn Joe Biden wieder als Berater für die Corona-Krise zurück geholt. Ein Zeichen, dafür, dass der neue Präsident alle Hände an Deck haben will. Biden macht Druck, möglichst schnell möglichst viele Amerikaner zu impfen, eine nie dagewesene Herausforderung, wie er gestern sagte. Er will Unternehmen per Notstandgesetz dazu bringen, mehr Impfstoff und mehr Medizinprodukte herzustellen. Er will mit den großen Apothekenketten zusammenarbeiten, um den Impfstoff im ganzen Land verteilen zu können und er will diese Prozesse transparent machen.

Um die Verbreitung des Virus zu bremsen, müssen sich künftig alle, die aus einem anderen Land in die USA fliegen, vor Abflug testen lassen. In den USA angekommen, müssen sie sich in Quarantäne begeben.

Die Amerikaner im Land forderte er auf, die nächsten 99 Tage lan