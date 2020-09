per Mail teilen

Trotz eines massiven Polizei- und Militäraufgebots sind am Nachmittag erneut Zehntausende in der Hauptstadt Minsk auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums kam es bereits zu Festnahmen. Dabei wurden Aktivisten verletzt. Auch in anderen belarussischen Städten gab es Protestaktionen.