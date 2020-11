Baden-Württemberg hat von allen 16 Bundesländern die nachhaltigste Verkehrspolitik, Rheinland-Pfalz liegt mit Platz drei ebenfalls in der Spitzengruppe. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung mehrerer Verbände, unter anderem der "Allianz pro Schiene", die heute in Berlin vorgestellt wurde… Damit können beide Länder ihre Plätze aus dem Vorjahr im „Bundesländerindex Mobilität und Umwelt“ erfolgreich verteidigen. Baden-Württemberg konnte vor allem bei den Verkehrssicherheit und Lärm punkten. Auch Rheinland-Pfalz schnitt in diesen Bereichen gut ab, überzeugte aber vor allem mit einem geringen Flächenverbrauch z.B. für Straßen und Parkplätze. Allerdings macht die Untersuchung bei beiden Bundesländern auch deutliche Mängel aus. Besonders in den Bereichen Klimaschutz und Luftqualität schneiden sie schlecht ab. So liege zum Beispiel die Stickstoffdioxid-Konzentration weiterhin über den meisten anderen Ländern, auch die Feinstaubkonzenration nehme nur langsam ab. Genau deswegen sehen die Auftraggeber der Studie weiterhin große Defizite auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Mit Blick auf den Gesamtsieger Baden-Württemberg spricht zum Beispiel der BUND davon, das Land sei ZITAT „der Einäugige unter den Blinden“. Der Bundesländer-Index Mobilität entsteht im Auftrag von „Allianz pro Schiene“, BUND und Deutschem Verkehrssicherheitsrat. Er wertet offizielle Statistiken aus und bewertet die politischen Ziele von Landesregierungen.